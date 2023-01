Idoso tem mão decepada após cobrar pagamento de R$ 300 por parte de fazendeiro

O crime aconteceu depois que a vítima foi cobrar o valor por um trabalho de capinagem realizado em uma propriedade do autor do delito

Um homem de 60 anos teve a mão decepada por um fazendeiro em Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba (PR). O crime foi cometido após a vítima ter cobrado o pagamento de R$ 300 por parte do autor da transgressão. O valor foi acordado por um trabalho de capinagem realizado em uma chácara do agressor.

Segundo apurou a RIC TV, o homem que teve o membro cortado teria ido tirar satisfação com o proprietário pelo não pagamento do montante. Após ter prometido que iria cumprir o acordo, o fazendeiro desferiu golpes com um facão, que acabaram decepando o braço do trabalhador.

À uma equipe de reportagem da afiliada da Record no Paraná, a vítima afirmou que estava bebendo com o fazendeiro quando recebeu os golpes. O crime teria ocorrido na véspera do Ano Novo.

Dias depois do ocorrido, moradores da zona rural onde reside a vítima contactaram a Defesa Civil, que a encaminhou até uma unidade hospitalar.

A Polícia Civil paranaense confirmou ao portal Terra que o caso está sendo investigado e que diligências já foram realizadas. A identidade da vítima e do agressor já foram descobertas pela corporação.

