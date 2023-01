Haddad participa de reunião do presidente Lula com Rosa Weber

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participava por volta das 10h30 desta segunda-feira, 9, da reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, para tratar das ações dos Poderes após os atos golpistas ocorridos no domingo em Brasília. A informação é da assessoria de imprensa da Fazenda.

Ainda não houve a divulgação da agenda oficial de Haddad para o restante do dia. O ministro chegou nesta manhã em Brasília.

Havia a expectativa de participação de Haddad de uma coletiva de imprensa do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nesta segunda-feira para tratar do reajuste do salário mínimo para 1.320, agenda que provavelmente será adiada. O reajuste é promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas há dúvida sobre a disponibilidade de recursos para o aumento do piso salarial do País.

No domingo, grupos radicais que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes em Brasília.

