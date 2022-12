Mulher trans é espancada após ser chamada de "aberração" em BH

Uma mulher trans foi espancada por um grupo de, ao menos, quatro homens. O crime aconteceu no início da madrugada do dia 16 de dezembro em Belo Horizonte, quando ela saía da casa de uma amiga e seguia em direção à sua residência. As informações são do jornal O TEMPO.

As agressões começaram quando a vítima se deparou com o grupo de homens enquanto passava por uma praça no conjunto IAPI. Inicialmente, os criminosos começaram a xingá-la. "Aberração da natureza", "filha do diabo" e "você não merece existir" foram algumas das ofensas feitas à vítima, de acordo com as denúncias.

"Quando viram que ela continuou andando, e não deu muita atenção, partiram então para as agressões físicas, chutes e socos, inclusive no rosto. Ela saiu de lá bastante machucada, com a boca sangrando", disse a advogada Cristiane Marra ao jornal mineiro.



A mulher planejava passar o Natal na casa de uma amiga, mas por medo de voltar ao local, ficou sozinha. "A realidade é que ela não tem família, o pai faleceu recentemente, e, inclusive, ela tomou conhecimento da morte um dia antes de ser espancada”, complementou a advogada.

A Polícia Civil informou ao G1 Minas Gerais "que a vítima, de 34 anos, registrou, segunda-feira (19/12), a ocorrência de injúria na Delegacia Especializada, em Belo Horizonte". Na nota, a Polícia Civil diz que apura os fatos relatados.

Crime de homofobia e transfobia

O Supremo Tribunal Federal (STF) permitiu em 2019 que atos preconceituosos contra pessoas LGBTQIA+ devem se enquadrar na lei de racismo. A pena prevista é de um a três anos, podendo chegar a cinco anos em casos mais graves.



