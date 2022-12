Homem usa jet-ski para circular em ruas inundadas na Bahia

A forte enchente que atinge o município de Jequié, na Bahia, impossibilita moradores de trafegarem pelas ruas. Para conseguir andar pela cidade, que vive a maior inundação dos últimos 40 anos, um homem usou um jet-ski nesta segunda-feira, 26. A cena inusitada foi gravada e compartilhada nas redes sociais.



O registro foi feito por uma pessoa que parecia também estar a bordo do transporte. Na gravação, é possível ver as ruas inundadas e a cidade "deserta", com lojas e diversos outros estabelecimentos mantendo as portas fechadas.

Enquanto o homem pilota o jet-ski, ao seu redor aparecem roupas e outros objetos flutuando na água.

Confira vídeo:

A situação de Jequié, no Médio Rio de Contas, tem criado cenas incomuns. Vivendo a maior enchente dos últimos 40 anos, diversas ruas da cidade estão debaixo de água. Nesta segunda (26), um homem circulou por ruas do município a bordo de um jet-ski. https://t.co/lFUEg0ejlW pic.twitter.com/J0yu2PIM9R — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) December 26, 2022

O munícipio passa pela pior enchente desde 1981. A inundação ocorre devido ao volume da chuva nos rios de Contas e também no Jequiezinho, que transbordou.

A região está isolada e dezenas de pessoas precisaram receber medicação e alimentos por meio de um helicóptero nesse último fim de semana, conforme apuração do G1 Bahia. Transporte público está suspenso.

