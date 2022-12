Homem é encontrado morto em pé em cidade no Maranhão

O corpo do homem foi encontrado encostado em um veículo. A causa da morte ainda não foi esclarecida. Polícia trabalha com hipóteses de overdose ou homicídio

Um homem, identificado como Fernando, foi encontrado morto em pé na última quarta-feira, 21, no município de Dom Pedro, no Maranhão. O corpo foi localizado pela Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) que, em seguida, solicitou a remoção e perícia do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML), para identificar a causa exata da morte.

Entenda o caso

O corpo do homem foi encontrado em pé, encostado em um veículo estacionado na rua. O fato inusitado trouxe à tona questionamentos sobre o que teria causado a morte do homem naquele local.

A Polícia Civil do Maranhão trabalha com duas hipóteses: overdose, pois existem relatos de que o homem fazia uso de substâncias ilícitas; ou homicídio, já que ele apresentava perfuração na cabeça.

Segundo a delegada Renata Lins, responsável pela investigação, no dia anterior à morte o homem havia ingerido bebida alcoólica em excesso. Embriagado, Fernando discutiu com a esposa. O bate-boca progrediu para violência física, com socos, murros e tapas.

Diante da situação, a mãe da companheira de Fernando interveio. Com o pedaço de uma garrafa de vidro, a mulher acertou a cabeça do homem, na testa. Após o golpe, ele saiu correndo pelas ruas.

Câmeras de segurança de locais próximos devem ajudar na investigação do caso, que ainda não foi solucionado.