Homem é solto após carta das filhas pedir ao juiz a liberdade como presente de Natal

Já é quase véspera de Natal e não é só o Papai Noel que distribui presentes. Duas meninas tiveram a liberdade do pai cedida, que estava preso havia cinco meses, após o juiz ler suas cartas pedindo sua volta para casa.

As meninas, de 4 e 13 anos, surpreenderam o magistrado Denis Bonfim, da comarca de Posse, em Goiás. O juiz relata ter ficado emocionado com o pedido das filhas do réu e declarou em tom de brincadeira: “Esse foi o melhor habeas corpus que já recebi”.

O comerciante de 34 anos, que é dono de uma distribuidora de bebidas, havia sido preso após ser acusado de tentativa de homicídio. Na ocasião, a vítima o acusou de ter tentado matá-lo por conta de uma dívida de R$ 600. O réu negou as acusações.

Em trecho do pedido, as crianças escrevem: "Seu juiz, manda meu pai de volta para casa antes do Natal, por favor, estou com muita saudade dele".

Após receber a carta, o magistrado analisou o caso e considerou que não há elementos concisos que demonstrem a autoria ou participação do acusado no crime.

O pai das meninas já foi solto no último sábado, 17. Com a decisão, não precisará passar por júri popular.



