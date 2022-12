O POVO conquistou 1º lugar em 11 prêmios de jornalismo em 2022

Atualizada às 19h40min

O POVO conquistou 11 premiações de Jornalismo em 2022, ocupando a posição de maior destaque nas respectivas competições. A editoria com maior número de reconhecimentos nos concursos inscritos foi a de Economia, com cinco troféus. O pódio é seguido pela editoria de Cotidiano (dois), Fotografia (dois) e Matérias Especiais para O POVO+ (dois). As premiações envolvem concursos regionais e nacionais. Relembre as matérias premiadas.

Economia

A reportagem “Mercado exige negócios atentos a fatores sociais, ambientais e de governança” venceu em junho de 2022, o 15º Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor, do Comitê Consultivo de Educação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. A matéria é de autoria do repórter Samuel Pimentel.

A reportagem "Mudanças no mercado de saúde no Brasil" venceu em outubro de 2022, o prêmio AMRIGS de Jornalismo. A matéria é de autoria repórter Karyne Lane, com edição de Irna Cavalcante. A iniciativa promovida pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) reconheceu trabalhos jornalísticos que se destacaram no último ano dentro da temática “Crise Sanitária COVID-19: perspectivas para o setor saúde”.

A reportagem "Estudo propõe novo fundo social para repor perdas de ICMS" venceu em dezembro de 2022, o primeiro lugar na categoria Impresso do prêmio do Sindicato dos Fazendários do Ceará de Jornalismo (Sintafjor). A matéria é de autoria do repórter Samuel Pimentel. Esta é a primeira edição do prêmio Sintaf, cujo tema proposto foi "O presente e o futuro do fisco estadual cearense".

A reportagem "As oportunidades da economia digital" venceu em dezembro de 2022, o primeiro lugar na categoria Jornalismo Impresso, do Prêmio Prefeitura de Fortaleza de Jornalismo. A matéria é de autoria do repórter repórter Armando Oliveira, com produção e design de Amaurício Cortez, edição de Domitila Andrade e infografia de Luciana Pimenta.

A reportagem "Falta de dados e planejamento são desafios para a diversidade no mercado de trabalho" venceu em dezembro de 2022, o primeiro lugar na categoria Jornalismo Impresso/ Digital, do Prêmio Gandhi de Comunicação. O material é de autoria dos repórteres Samuel Pimentel, Beatriz Cavalcante e Luis Felipe Corullón.





Cotidiano

A reportagem "Terceira onda da Covid-19 agrava adoecimento mental de profissionais da saúde” venceu em outubro de 2022, a premiação do 8ª Prêmio ABP de Jornalismo, da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). A matéria foi escrita pela repórter Ana Rute Ramires.

A reportagem “Por dia, Justiça expediu 18 mandados de prisão de pais que não pagaram pensão no Ceará" venceu em novembro de 2022, o primeiro lugar o IV Prêmio Adepc de Jornalismo. A matéria foi escrita pela repórter Jéssika Sisnando.





Fotografia

A fotografia intitulada de “Tem gente alugando criança para pedir esmolas em Fortaleza” venceu em dezembro de 2022, o primeiro lugar na categoria Fotojornalismo, no Prêmio MPCE de Jornalismo, que está em sua 4° edição. A fotografia é de autoria do repórter fotográfico Fábio Lima. A imagem premiada mostra uma mulher sentada em uma rua da Capital com um garoto em seu colo. Os personagens fotografados estão atrás de uma propaganda de comida, o que deixa imagem ainda mais reflexiva.



A fotografia intitulada de “Luz do Saber” venceu em dezembro de 2022, o primeiro lugar na categoria Fotojornalismo, do Prêmio Prefeitura de Fortaleza de Jornalismo. A imagem é de autoria do repórter fotográfico Francisco Fontenele. A imagem, denominada “Luz do Saber”, mostra uma criança observando um estande de livros durante a realização do projeto "Leitura na Praça".

O POVO+

A reportagem seriada Mulheres na Ciência venceu o primeiro lugar na categoria Escrito - Nacional da 5ª edição do Prêmio de Jornalismo da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior (ABMES). A repórter Catalina Leite, autora da produção, conquistou a honraria em agosto deste ano, em Brasília.

A reportagem seriada "Lideranças femininas impulsionam lutas dos povos indígenas" venceu em dezembro de 2022, o Prêmio Gandhi de Comunicação, na categoria produção de conteúdo online. O conteúdo é assinado pelos jornalistas Flávia Oliveira, Regina Ribeiro, Cristiane Frota, Wanderson Trindade, Arthur Gadelha, Cínthia Medeiros e pelo repórter fotográfico Francisco Fontenele.

Além dos prêmios mencionados acima, o Grupo de Comunicação O POVO também conquistou o segundo lugar na categoria Impresso, do prêmio do Sindicato dos Fazendários do Ceará de Jornalismo (Sintafjor), com a matéria "Pobreza menstrual: quando a dignidade custa mais caro para quem tem útero".

Em relação as premiações oferecidas pelo Prêmio Gandhi de Comunicação, O POVO teve mais dois trabalhos premiados: a reportagem "Orgulho LGBTQIA+: Conheça as conquistas advindas de muitas lutas", que ficou em terceiro lugar na categoria produção de conteúdo online.

A produção “Cariri Pré-Histórico”, de autoria de Catalina Leite, Fátima Sudário, Regina Ribeiro, Cristiane Frota, Isac Bernardo e Aurélio Alves, levou o segundo lugar. A produção multimídia foi idealizada pela equipe do O POVO+, que explora de forma lúdica e atraente os principais acontecimentos do passado ancestral da região do Cariri e analisa como a influência da pré-história se entrelaça com a vida, a cultura e a economia das cidades da região.

Já na premiação do IV Prêmio Adepc de Jornalismo, além do 1° lugar, O POVO conquistou também levou o 2° lugar com a reportagem: "Neon Cunha: "A humanidade está em transição"e "Mutirão entrega novas certidões de nascimento para 172 pessoas trans". O material foi produzido pela repórter Bemfica de Oliva.

