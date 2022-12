Homem cai em golpe de casa de praia e recebe aviso de golpista: "não dê viagem perdida"

Após pagar pelo aluguel de uma casa de praia no valor de R$ 2,8 mil, um morador da cidade de Campinas, em São Paulo, recebeu uma mensagem inusitada do "locatário", avisando a família que tudo não passava de um golpe. O estelionatário disse ao agricultor Sérgio Donofre que não pegasse a estrada pois "nada do que eles conversaram existe".

"Bom dia Sérgio, estou entrando em ctt para pedir que não vá ao local, pois nada do que conversamos existe, tudo não passou de golpe, infelizmente é nosso trampo, estou avisando para que não de viagem perdida... Deus abençoe vocês", escreveu o golpista em mensagem enviada pelo WhatsApp.

Anúncio verdadeiro

Em entrevista ao portal G1, o agricultor Sérgio Donofre disse que fez diversas checagens para confirmar se o anúncio era verdadeiro. Ele conferiu o endereço, chegou até a buscar imagens via satélite. "Não tinha como duvidar", relatou.

A oferta do imóvel na praia da Enseada, no Guarujá, estava disponível em um anúncio na internet. Toda a negociação foi feita através de mensagens no WhatsApp, onde o golpista informou que era estelionato.

"Foi uma frustração muito grande, ia a família toda, 15 pessoas, e estavam todos animados porque era dois dias antes da viagem. Minha irmã veio dos Estados Unidos e iria também", contou o agricultor em entrevista.

O agricultor disse ainda que decidiu tornar o caso público para que outras pessoas não caíssem no golpe sofrido. "Ele continua respondendo, continua vendendo a propriedade pra alugar. Seria importante chegar até ele ou alertar as pessoas", fala.

