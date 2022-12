Cerca de 570 mil pessoas passarão pela rodoviária do Rio no fim de ano

A Rodoviária Novo Rio, o terminal de ônibus de viagem da capital fluminense, estima um movimento de 569 mil pessoas entre hoje (22) e o dia 2 de janeiro de 2023, para as festas de fim de ano. Segundo a concessionária que administra a rodoviária, o movimento corresponde a 90% do período pré-pandemia, ou seja, às festas de fim de ano de 2019 a 2020.

O dia de maior movimento será 23 de dezembro, quando 64,7 mil pessoas circularão pela rodoviária, das quais 36,8 mil deixarão a cidade e 27,9 mil chegarão.

Já o segundo dia de maior movimento será 1º de janeiro, com 60,3 mil embarques e desembarques.

Nesse período de 12 dias, 286 mil pessoas chegarão à cidade do Rio, enquanto 282 mil viajarão da capital fluminense para outras cidades. Os principais destinos dos que deixarão o Rio são as regiões dos Lagos, Serrana, Costa Verde (no estado do Rio), e para os estados de São Paulo, Minas Gerais e do Espírito Santo.

