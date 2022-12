Morre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, aos 85 anos

Morreu, nesta segunda-feira, 12, o Monsenhor Jonas Abib, em Cachoeira Paulista (SP). O sacerdote esteve internado nos últimos dias para tratamento de pneumonia recorrente e realizava quimioterapia para tratar de um mieloma (tipo de câncer). Informação foi divulgada pela Comunidade Católica Canção Nova, fundada por ele.

"Serão divulgadas mais informações sobre o velório, a missa de corpo presente e o sepultamento do sacerdote", informou a instituição católica em nota de falecimento publicada.

A morte do padre foi lamentada por fiéis, grupos e instituições religiosas, entre eles a Renovação Carismática Católica do Brasil, que usou as redes sociais para dizer que o momento é de "profunda dor e saudade".

"Nesta hora de profunda dor e saudade, a Renovação Carismática Católica do Brasil eleva aos céus o seu louvor a Deus pela vida, chamado, testemunho e entrega total de nosso queridíssimo Monsenhor Jonas Abib. Ele é, sem dúvida, um dos principais responsáveis pela difusão de Grupos", escreveu instituição.

O sacerdote foi o responsável por fundar a Canção Nova em 1978, seguindo as linhas da Renovação Carismática Católica (RCC), movimento que teve como objetivo modernizar a atuação da Igreja. Além disso, ele é conhecido no Brasil por dar palestras e por seu trabalho em veículos de comunicação.

