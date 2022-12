Maior roda-gigante da América Latina será inaugurada em São Paulo nesta sexta-feira, 9

A maior roda-gigante da América Latina será inaugurada nesta sexta-feira, 9, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. Com 91 metros de altura, a Roda Rico foi projetada para ser um dos principais pontos turísticos da capital paulista.

Os ingressos para a atração podem variar de R$ 50 (com meia-entrada a R$ 25) nos dias úteis até R$ 420 (para cabines VIPs com espaço para comportar até oito pessoas e com direito à bebida).

Ao todo, são 42 cabines que contam com ar condicionado, wi-fi, interfone e visão panorâmica da cidade. Após o período de testes da estrutura, que passou a ser construída em abril, a expectativa da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente é receber até 1 milhão de visitantes por ano.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a RioStar, do Rio de Janeiro, tinha o recorde latino-americano com 88 metros. No entanto, quando comparada às três maiores rodas-gigantes do mundo, a Roda Rico parece pequena, considerando que a High Roller, em Las Vegas, conta com 168 metros; a New York Wheel, em Staten Island, tem 191 metros; e Dubai Eye, nos Emirados Árabes Unidos, com 210 metros.

Porém, comparada a monumentos nacionais e internacionais, a Rico é bem maior que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com seus 38 metros, e pouco menor que a Estátua da Liberdade, em Nova York, com 93 metros (levando em conta o pedestal).

O giro completo deve levar entre 25 e 30 minutos e acontecerá de hora em hora, de terça a domingo, das 9 às 19 horas. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla. Além dos ingressos unitários, que custam de R$ 25 a R$ 80, dependendo do dia da semana e do horário, a partir de R$ 300 é possível reservar a cabine toda com ou sem bebidas inclusas.



No período noturno, a roda-gigante terá uma iluminação cênica, que poderá mudar de acordo com datas e eventos especiais. Com uma área de 4,5 mil metros quadrados, junto à Praça de Eventos do parque, que é estadual, o local também terá espaços para a venda de bebidas, pipoca, sorvete e açaí, além de fotos.



Instalação da Roda Rico



A instalação do novo ponto turístico de São Paulo faz parte do pacote de intervenções lançado pela gestão do ex-governador João Doria para revitalizar o entorno do Rio Pinheiros. A partir de um chamamento público aberto em 2020 para selecionar a permissionária que deve manter o atrativo por 10 anos, a empresa São Paulo Big Wheel (SPBW) fez a oferta única, na qual deverá pagar R$ 141 mil mensais ou 10% do faturamento, o que for maior, ao Estado.



Além disso, o edital exige que a empresa destine parte do total de ingressos para a população de baixa renda. O nome “Roda Rico”, no entanto, é fruto de um projeto de naming rights, ou seja, a empresa Rico, do grupo XP Inc, comprou o direito de nomear o brinquedo.



Serviço

Roda Rico - São Paulo (SP)

Funcionamento: terça-feira a domingo, das 9 às 19 horas (a partir de 9/12)

Ingressos: Sympla e na bilheteria oficial no local

Endereço: Parque Cândido Portinari – Avenida Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo, SP

