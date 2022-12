Motoboys fazem buzinaço contra médico que tentou intimidar entregador em Brasília. A movimentação começou após um vídeo postado no Tik Tok na segunda-feira, 5, mostrando o momento em que um médico, identificado como Krishnamurti Sarmento, teria intimidado um entregador por ele não subir até seu apartamento para entregar a comida.

As imagens foram registradas pelo próprio entregador e viralizaram no Tik Tok. O vídeo conta com mais de 11 milhões de visualizações.



@evadynho

Nas imagens, é possível ver o momento em que o entregador era intimidado na portaria do prédio. "Eu dizendo que é para ele subir e ele não sobe. Quando chegou, se recusou a subir. Estava lá escrito que era para subir, que era opção, ele não quis falar comigo no interfone e ainda se recusou a subir", diz o médico, que também gravava a situação.

Sem discutir, o motoboy entrega a comida e pede o código de verificação para o médico, que se recusa a passar. Nesse momento, ele tira a comida da mão do médico e é acusado de roubar o alimento.

"Está me roubando aqui, ó. Roubou da minha mão a comida. Eu quis pegar a comida e ele não entregou a comida. Pode ficar, eu peço estorno. Ele roubou", fala o médico.

Após a repercussão do caso, entregadores do Distrito Federal fizeram um protesto na frente do prédio do médico, na noite desta segunda-feira.



Os vídeos do buzinaço também foram publicados no Tik Tok e mostram a concentração de motoboys na rua.