Chuvas destroem asfalto e interditam rodovia em SC

As chuvas continuam castigando Santa Catarina e provocando prejuízos à população. A rodovia SC-477, na região no Vale do Itajaí, ficou seriamente danificada na altura dos municípios de Doutor Pedrinho, Benedito Novo e Rodeio. No km 159, o asfalto se rompeu, provocando rachaduras e crateras. O tráfego de veículos está bloqueado naquele trecho. O governo do estado recomenda às pessoas que evitem pegar a estrada.

“As chuvas comprometeram em muitos locais nossas rodovias. Estamos trabalhando nos trechos afetados para garantir a trafegabilidade e a segurança, mas com a chuva insistente novos incidentes acabam ocorrendo. Voltamos a pedir aos catarinenses que evitem as estradas neste momento”, disse o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

O estado tem passado os últimos dias tentando reestabelecer a ordem após as chuvas da semana passada. Equipes têm trabalhado nos reparos nas redes elétrica e de abastecimento de água, bem como o trabalho de remoção de barreiras nas rodovias estaduais. Além disso, o governo local tem distribuído itens de assistência humanitária à população atingida.

Em Santa Catarina, segundo a Defesa Civil estadual, até agora, 32 cidades reportaram ocorrências, sendo que muitas ainda não fizeram registros por conta do trabalho intenso nas ações de resposta.

Até o momento foram registradas três mortes no estado. Um desses mortos foi o bombeiro militar Tiago José Teodoro. “Tombou em serviço, cumprindo o juramento assumido ao ingressar na carreira, protegendo aqueles que estavam sob sua responsabilidade e proteção, não exitando em sacrificar por seu semelhante sua própria vida”, disse, em nota o Corpo de Bombeiros do estado.

