Morre Isabel Salgado, ícone do vôlei brasileiro, aos 62 anos

A jogadora, um ícone do vôlei brasileiro, havia sido incluída no grupo de transição do Governo

A ex-jogadora de vôlei e vôlei de praia Isabel Salgado, conhecida como Isabel do Vôlei, morreu nesta quarta-feira, 16. A ex-atleta, de 62 anos, sofria da rara Síndrome Aguda Respiratória do Adulto (SARA). Segundo informações do portal Uol, a atleta teria dado entrada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na manhã dessa terça-feira, 15, onde foi entubada. Isabel sofreu uma parada cardíaca às 4h da manhã de hoje.

Isabel é considerada um dos grandes nomes do vôlei brasileiro. Na ultima segunda-feira, 14, a ex-jogadora havia sido incluída no grupo de transição do Esporte, para governo do presidente eleito Lula.



