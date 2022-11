Show de Nattanzinho no Piauí é cancelado após tiroteio com um morto e 9 feridos

O cantor Nattanzinho divulgou momentos de susto após ouvir disparos de tiros, antes de sua subida ao palco, na madrugada deste sábado, 12, em Floriano, no Piauí. Na ocasião, um homem morreu e outras nove pessoas ficaram feridas.

O coronel Inaldo Barros, comandante da PM em Floriano, informou que a confusão generalizada começou por volta das 2 horas. Os disparos sucederam as apresentações dos cantores como Xand Avião e Mari Fernandes, sendo Nattanzinho o próximo na programação do evento.

O homem morto foi identificado como Elton Josimar Carlos Moura Sousa. “Nossa central de operações foi acionada dando conhecimento de uma confusão generalizada envolvendo disparo de arma de fogo dentro de um clube privado de Floriano. A guarnição se deslocou até o local e lá foi identificado que Elton Josimar Carlos Moura Sousa tinha vindo a óbito”, informou o comandante ao portal GP1.

Com Elton Josimar foi encontrada uma arma de fogo, segundo o coronel. “A PM isolou o local, informou a perícia e Polícia Civil. Com o Elton foi encontrado na cintura uma pistola .380. Nove pessoas foram feridas com disparos, o hospital que nos passou essa informação”, concluiu o coronel Inaldo Barros.

Entre gritos e pedidos de socorro, imagens que circulam pelas redes sociais mostram o público do evento correndo para tentar se distanciar do local onde ocorria os disparos.

Pronunciamento de Nattanzinho



Conforme os relatos do próprio cantor, no Instagram, os disparos ocorreram antes dele subir no palco: “O tiro aconteceu antes de eu subir no palco. Se Deus quiser estará todo mundo bem. Ainda estou conversando com o pessoal para saber o que aconteceu”, disse o artista, antes de saber a dimensão da tragédia.

