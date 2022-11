PRF dispersa grupos golpistas e libera acesso ao Aeroporto de Guarulhos

O trânsito na rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi liberado na manhã desta terça-feira, 1º. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dispersou manifestantes que bloqueavam a via.

Por volta das 9 horas, a corporação publicação em sua conta no Twitter que a Rodovia do Aeroporto, pelo km 0, estava liberada nos dois sentidos.

Poucos minutos antes, a Ecopistas, concessionária responsável pela gestão e administração da via, também informou por meio da rede social, que o tráfego estava liberado na rodovia Hélio Smidt, no sentido do aeroporto.

Segundo a GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, 25 voos foram cancelados. Entre os quais, 12 estavam previstos para essa segunda-feira e 13 para esta terça-feira. A concessionária orienta os passageiros a verificarem a situação de seus voos com as companhias aéreas.

Em Fortaleza, dois voos foram cancelados, sendo uma decolagem e um pouso. Em ambos os casos, o trajeto era entre a Capital e Guarulhos.

