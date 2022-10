Caminhoneiros contrários ao resultado das eleições bloqueiam rodovias do Sul e Sudeste

Manifestantes realizaram diversos bloqueios em rodovias estaduais e federais entre a noite desse domingo, 30, e manhã desta segunda-feira, 31. As manifestações ocorrem após a divulgação dos resultados das Eleições presidenciais de 2022. Foram registradas intervenções em pelo menos sete Estados do Sul e Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais.

Durante a madrugada, os dois sentidos de um trecho da rodovia Presidente Dutra, mais conhecida como Via Dutra, foi alvo das intervenções. A via liga a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro e é considerada uma das principais rodovias do País. Conforme divulgado pelo portal G1, parte dos manifestantes é composta por caminhoneiros. Eles estariam protestando contra a vitória de Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na Via Dutra na altura de Barra Mansa. Caminhoneiros parando estradas. Isso é crime. pic.twitter.com/SuqFfsW9C5

A manifestação Rio-São Paulo afeta um trecho entre os KM 279 e 281 da BR-116, nas proximidades do município de Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. A pista no sentido SP-Rio foi completamente interrompida, enquanto o sentido contrário (Rio-SP) apresenta tráfego lento. Ainda não há previsão para liberação das vias.

Outro bloqueio foi identificado na cidade de Barra Mansa, no Sul Fluminense. A ação parou o quilômetro 276 da BR-116 nos dois sentidos. Além disso, o município de Campos dos Goytacazes, no Norte do estado, ainda registrou uma intervenção na altura do quilômetro 64 da BR-101.

Outras manifestações

No Rio Grande do Sul, conforme apuração da rádio local Uirapuru, manifestantes realizaram ao menos dez bloqueios de rodovias. Confira o detalhamento das intervenções:

Rodovias Federais:

Ijuí no acesso a Cruz Alta: BR 285, km 460 (trânsito fluindo pelas alças)

Garibaldi: BR 470, km 225

Panambi: BR 158, km 157

Vacaria: BR 116, km 40

Entre Ijuís: BR 285, km 496, entroncamento RS 344.

São Leopoldo: BR 116, KM 245

Rodovias Estaduais:

Flores da Cunha: ERS-122 : Cerca de 15 manifestantes retornando a ERS-122, km 96

Caxias do Sul: ERS-122, km 66

No Paraná, ainda segundo o G1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não especificou cidades, mas confirma que há protestos em diferentes rodovias do Estado. O órgão declarou que as intervenções estão sendo desmobilizadas com a chegada das viaturas.

No No Mato Grosso, manifestantes se agruparam na BR-163, na altura das cidades de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Também foi identificado que os presentes atearam fogo em pneus em pontos das rodovias.

Em Santa Catarina, ao menos 18 trechos de rodovias federais registram bloqueios nesta segunda-feira, 31.

Já em Minas Gerais, a movimentação foi identificada na BR-040, na altura de Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O bloqueio ocorreu na altura do km 505 e as pistas no sentido Rio de Janeiro foram totalmente fechadas. O trecho foi totalmente liberado ainda durante a madrugada.

O O POVO entrou em contato com a PRF, via e-mail, para detalhamento sobre as operações de contenção das manifestações e liberação das vias. A matéria será atualizada logo que receber um parecer do órgão.

