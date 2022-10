5 dos 10 estados com ônibus abordados tiveram taxa de abstenção acima da média

Entre os dez estados que tiveram o maior número de ônibus abordados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco atingiram nível de abstenção acima da média nacional no segundo turno das eleições: Maranhão (23,44%), Alagoas (23,30%), Pará (22,64%), Mato Grosso do Sul (22,35%) e Goiás (20,74%).

Completando a lista, estão Sergipe (18,89%), Paraná (18,63%), Rio Grande do Norte (17,44%), Santa Catarina (17,42%) e Pernambuco (17,32%).

Em relação ao primeiro turno, o número de abordagens a ônibus foi maior no último domingo. De acordo com dados do G1, 619 abordagens a ônibus foram realizadas até as 17h - equivalente a mais do que o dobro do primeiro turno.

A operação descumpriu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, no sábado, 29, havia proibido a realização de abordagens a transportes públicos.

O presidente do TSE Alexandre de Moraes suspendeu a operação e cobrou explicações de Silvinei Vasques, diretor-geral da PRF. As ações da corporação serão investigadas para saber se houve desvio de finalidade ou abuso de poder.

Após denúncias e reclamações de prefeitos e eleitores, o ministro afirmou que o horário de votação não seria prorrogado, pois considerou que as abordagens não teriam prejudicado o exercício do voto.



