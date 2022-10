ES: Mulher é morta a facadas por namorado da filha

Mulher de 38 anos foi morta a facadas no pescoço pelo namorado da própria filha de 11 anos, um jovem de 14 anos. O crime aconteceu em Jaburuna, em Vila Velha, no Espírito Santo, na noite dessa quinta-feira, 27, e teria sido motivado por vingança. O jovem foi apreendido e levado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo de Espírito Santo (Iases).



Quando interrogado pela Polícia, o jovem afirmou que a menina sofreu abuso quando era criança e que ela o ajudou a cometer o assassinato. De acordo com o rapaz, ao chegar à casa da adolescente por volta das 19 horas, recebeu dela a faca que foi utilizada para cometer o crime.



Ambos entraram na residência, e a jovem chamou a mãe para o quarto. Ao chegar, a mulher foi surpreendida pelo genro que a golpeou com facadas no pescoço. A vítima saiu para outro cômodo da casa, onde se trancou, no entanto não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O companheiro da vítima, de 32 anos, que estava na casa, ficou ferido.

Os menores namoravam há dois meses e, segundo o Boletim de Ocorrência, os dois planejavam matar toda a família.



A menina foi encaminhada para o Conselho Tutelar de Jaburuna e em seguida ficará sob a guarda de algum familiar. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), menores de 12 anos são considerados crianças e não podem sofrer nenhum tipo de penalidade.

Até a publicação desta matéria, os parentes da jovem não tinham ido buscá-la na sede do Conselho.

