Multidão aborda trem em movimento e saqueia carga de carne em São Paulo

Dezenas de moradores se reuniram para saquear a carga de carne de um trem em movimento, que passava pela cidade de Cubatão, em São Paulo. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira, 26. Os populares teriam cortado o teto do vagão para ter acesso à carga, avaliada em R$ 1 milhão.

A carga continha carne bovina de vários cortes, como paleta, acém, maminha e alcatra. O material era pertencente ao frigorífico Agra Foods. A origem da carga era Rondonópolis e tinha como destino o Porto de Santos.

Confira o momento:

A ação ocorreu no bairro Vila Natal. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o momento em que diversas pessoas sobem no trem em movimento. Pelo espaço feito no teto, pessoas retiram a mercadoria, que estava em caixas empilhadas.

As pessoas que estavam em cima do vagão arremessaram as caixas em direção a outros moradores, que estavam aguardando embaixo, ao lado do trem.

Ao UOL, um dos participantes contou que, apesar de não concordar com a ação, as pessoas que se reuniram ontem estavam lá para "fazer justiça".

"Nós não temos de onde tirar dinheiro para comprar comida mais, tudo aumentou. Meu pai trabalha de segunda a segunda fazendo carreto. Eu trabalho meio período numa loja, minha mãe vende perfumes e cremes e meu irmão só estuda", afirmou uma jovem.

O bairro onde ocorreu o saque pertence a uma área periférica da cidade de Cubatão, com milhares de pessoas vivendo na linha da pobreza.



