Trecho das Cataratas do Iguaçu cede após registrar segunda vazão de água da história do parque

Após registrar o segundo maior volume de vazão de água da história, parte da passarela do lado argentino das Cataratas do Iguaçu cedeu, estando há três dias acima da média desde a última quinta-feira, 13. Segundo informações do Parque Nacional Iguazú – Argentina, o circuito da Garganta do Diabo permanecerá temporariamente fechado até que seja realizada vistoria e conserto do trecho.

O trecho de acesso ao mirante Garganta do Diabo, do lado argentino, já estava interditado pelo risco que a vazão poderia apresentar à estrutura, sendo suspensa a entrada de visitantes no local. Já a parte brasileira da passagem também ficou fechada por alguns dias, mas foi reaberta no último sábado, 15, após realização de vistorias.

Conforme o portal meteorológico Metsul, a cheia do Rio Iguaçu aumentou a vazão das Cataratas a níveis raramente vistos nos últimos anos. Ainda na quinta-feira, 13, foi registrada a segunda maior vazão de água, desde o início da medição feita pela Companhia Paranaense de Energia (Copel), com mais de 16,5 milhões de litros por segundo.

O grande volume de chuvas no decorrer da bacia do Rio Iguaçu é um dos fatores que ajudam a entender o grande fluxo, especialmente as chuvas nas regiões oeste e sudoeste do estado registradas desde a segunda-feira, de acordo com a Copel.

No Parque Nacional do Iguaçu, são catalogados 275 saltos, consagrando às Cataratas o título de maior conjunto de quedas d'água do mundo, bem como o de uma das Sete Maravilhas da Natureza.



