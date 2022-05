Prefeitura de município no RJ asfalta parte da linha de trem e bloqueia circulação na cidade

Moradores de um município no interior do Rio de Janeiro foram surpreendidos com um bloqueio na linha de trens que perpassa a cidade. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que parte da linha férrea foi coberta com uma camada de asfalto. O caso foi registrado nesta segunda-feira, 16, em Magé, na Baixada Fluminense. O incidente teria acontecido após ação da prefeitura do município para tapar buracos.

A intervenção foi feita no bairro do Suruí. Segundo informações do jornal Extra, por conta do bloqueio, a circulação da linha de Guapimirim foi suspensa durante 1h30mim, na tarde desta segunda-feira. Os próprios moradores da região retiraram o asfalto que cobria o trecho.



A circulação de trens na região já foi normalizada. O POVO entrou em contato com a Prefeitura de Magé, via e-mail, para obter um posicionamento e aguarda resposta da gestão municipal. Tão logo a demanda seja respondida, a matéria será atualizada.

