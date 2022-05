Anvisa aprova uso e comercialização de mais três medicamentos à base de Cannabis

Com as novas autorizações, já são 18 produtos feitos à base da planta Cannabis com venda e uso liberados no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta semana, o uso e comercialização de mais três medicamentos à base de Cannabis. Os produtos aprovados foram os estratos de Cannabis sativa Greencare 160,32 mg/mL, Mantecorp Farmasa 160,32 mg/mL e Mantecorp Farmasa 79,14 mg/mL. Todos serão vendidos nas farmácias e drogarias do Brasil em gotas para uso oral e mediante prescrição médica.

Os medicamentos, feitos a partir da substância derivada da maconha, serão utilizados no tratamento de síndromes raras e doenças graves. Dois deles - o extrato Greencare e o Mantercop Farmasa- são os primeiros a serem aprovados pela Agência com teor de tetraidrocanabinol (THC) acima de 0,2%.

De acordo com a Anvisa, a aprovação tem como base uma resolução do órgão publicada em 2019 que autoriza o uso de produtos de Cannabis com teor de THC acima de 0,2%, desde que sejam destinados a cuidados paliativos exclusivamente para pacientes sem alternativas terapêuticas e em situações clínicas irreversíveis ou terminais.

Com as novas autorizações, subiu para 18 o número de produtos medicinais à base de Cannabis com utilização e venda liberadas no Brasil pela Anvisa. Desse total, oito medicamentos são produzidos a partir de extratos de Cannabis sativa e dez têm como princípio ativo o fitofármaco cababidiol, substância também extraída da planta Cannabis.

Produtos à base de Cannabis aprovados pela Anvisa até o momento:

- Extrato de Cannabis sativa Greencare (160,32 mg/mL)

- Extrato de Cannabis sativa Mantecorp Farmasa (160,32 mg/mL)

- Extrato de Cannabis sativa Mantecorp Farmasa (79,14 mg/mL)

- Canabidiol Prati-Donaduzzi (20 mg/mL; 50 mg/mL e 200 mg/mL)

- Canabidiol NuNature (17,18 mg/mL)

- Canabidiol NuNature (34,36 mg/mL)

- Canabidiol Farmanguinhos (200 mg/mL)

- Canabidiol Verdemed (50 mg/mL)

- Canabidiol Belcher (150 mg/mL)

- Canabidiol Aura Pharma (50 mg/mL)

- Canabidiol Greencare (23,75 mg/mL)

- Canabidiol Verdemed (23,75 mg/mL)

- Extrato de Cannabis sativa Promediol (200 mg/mL

- Extrato de Cannabis sativa Zion Medpharma (200 mg/mL)

- Extrato de Cannabis sativa Cann10 Pharma (200 mg/mL)

- Extrato de Cannabis sativa Greencare (79,14 mg/mL)

- Extrato de Cannabis sativa Ease Labs (79,14 mg/mL)

- Canabidiol Active Pharmaceutica (20 mg/mL)

