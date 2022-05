Importação e venda de chocolates da marca Elite são proibidas pela Anvisa

A Anvisa publicou nesta sexta-feira, 13, uma resolução que proíbe o comércio, distribuição, importação e uso dos chocolates e demais produto da marca Elite. Além disso, também foi determinado que todos os itens sejam recolhidos. A medida se aplica a todos os lotes e foi motivada por alerta internacional de recolhimento por possível contaminação por Salmonella.

Sobre o assunto Anvisa proíbe venda e importação de chocolate Kinder por risco de salmonela

Anvisa determina recolhimento de lotes de produtos Kinder importados para o Brasil

Entidades de Saúde solicitam que Anvisa mantenha a proibição do cigarro eletrônico

Segundo a Anvisa, todos os itens importados da fabricante israelense Strauss Elite LTD estão abrangidos na determinação: chocolates e outros doces, como balas, chicletes, biscoitos e wafers. Em casos de identificação de produtos da marca, a Anvisa alerta para o não consumo dos itens. O consumidor deve entrar em contato com o estabelecimento onde o item foi adquirido para que este tome as providências necessárias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Brasil, os produtos são importados pela empresa Rodin Importação Exportação e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. Sendo alvo de recolhimento internacional, a medida da agência reguladora tem como objetivo evitar que outras empresas importadoras tragam o produto para o Brasil ou, caso já tenham trazido, determinar que façam o recolhimento dos mesmos.

A Anvisa informou que segue acompanhando o caso e adotando as medidas necessárias para que a população brasileira não seja exposta a riscos.

Tags