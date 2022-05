Mulher faz festa de 'descasamento' para evitar multas contratuais após fim de noivado

A servidora pública Kallynca Carvalho, de 29 anos, resolveu realizar uma festa de descasamento após o término de um relacionamento de 13 anos. Moradora de Curitiba, a jovem afirma que a decisão tem a ver com o prejuízo que teria caso cancelasse os serviços contratados para o casamento.



Para não precisar pagar multas e ainda recuperar um pouco do dinheiro investido, a ex-noiva resolveu fazer da festa de noivado, que estava marcada para 21 de maio, uma festa à fantasia, cobrando entradas de R$ 200. A mulher até tentou cancelar os contratos assinados com empresas de eventos, mas descobriu que pagaria multas referentes a 40% do valor total do serviço contratado.



Kallynca diz que a festa teria 200 convidados e ocorreria em um salão de festas que simula um castelo, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo o portal G1, Kallynca não quis revelar qual seria o prejuízo total, mas no pacote estão: honorários de profissionais, taxas de administração, lucros cessantes, perdas e danos, custos e gastos já firmados, valores referentes à prestação dos serviços contratados.

O local da festa foi um presente de sua mãe e do avô: "Meu avô me criou, e ele e minha mãe queriam fazer para mim um dia de princesa. Minha mãe me falou que os dois tinham dado um jeito para realizar meu sonho. Logo depois, meu avô faleceu. Então, não tive como compartilhar essa alegria com ele", contou ao portal G1.



"A partir do momento que eu tive essa decisão, foi engraçado como mudou muita coisa na minha vida, no sentido de eu sempre fazer tudo me preocupando com o que iam achar. Quando eu fui mandando meu textinho de descasamento, foi muito engraçado como eu comecei a conhecer a história de outras mulheres. Que seja um momento de reviravolta. Temos que aproveitar", completou ao portal G1.



Sobre o término do relacionamento sete meses antes do casamento, marcado para 21 de maio, a servidora pública explicou que ao planejar detalhes da cerimônia, com o passar do tempo, ela e o ex começaram a se questionar sobre a relação.



"Foi um momento em que nós dois crescemos juntos. Foi um término tranquilo, concordamos que não estávamos mais funcionando como um casal. No momento não é fácil, mas chegamos juntos em um consenso", disse ao portal G1 a jovem que não chegou a provar o vestido de noiva.







Após ser informada pela filha dos valores a serem pagos caso a festa de casamento fosse cancelada, a mãe de Kallynca deu a ideia de manter o evento, mas com outra temática, foi então que surgiu a sacada da festa à fantasia. Agora, juntas, mãe e filha organizam o evento.



O objetivo é que a festa tenha as mesmas 200 pessoas, as quais estariam no casamento, no entanto, os interessados no evento devem comprar o convite, com valor de R$ 200. Quem comparecer terá direito a jantar, bebidas, além de uma refeição da madrugada. Das entradas disponíveis, 50 foram vendidas.



"Eu também precisei definir o valor do convite. Não foi a parte do dinheiro em si, mas fiquei pensando que eu deixaria em aberto algo que meu avô deixou para mim. Não acho justo eles tentarem realizar um sonho meu e eu ter desistido", falou Kallynca ao portal G1.



