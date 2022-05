Pesquisa aponta que apenas 3% dos homens se consideram feios no Brasil

Do grupo que participou da entrevista, 44% moram no Sudeste, 27% no Nordeste, 14% no Sul, 8% no Norte e 8% no Centro-Oeste

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia, através de um aplicativo de celular, entre os dias 5 e 11 de abril deste ano, aponta que apenas 3% dos homens brasileiros se consideram feios. Os dados foram obtidos por amostragem com 663 entrevistas, a qual reflete o conjunto dos brasileiros, respaldados pelo Censo de 2010 e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2021.

A metodologia da pesquisa seguiu as informações do Censo e da PNAD para captar os entrevistados. Do grupo que participou da entrevista, 44% moram no Sudeste, 27% no Nordeste, 14% no Sul, 8% no Norte e 8% no Centro-Oeste. As informações foram compartilhas no site GQ Brasil.

A pesquisa revela que nove a cada dez homens se consideram bonitos (47%) ou ao menos medianos (44%). Somente 3% dos homens que participaram da entrevista se consideram feios. As respostas têm confiança estimada de 95% e margem de erro máxima de aproximadamente 2.85 pontos percentuais para mais ou para menos.

Outras informações importantes sobre questões relevantes latentes em nossa sociedade trazidas são: a homossexualidade (55% dos homens afirmam que lidariam bem com um filho homossexual) e criminalização do aborto (58% são a favor que o procedimento permaneça sendo crime).



O resultado geral da pesquisa aponta para um apoio maior dos homens para a causa da mulher, no entanto, o brasileiro médio não é engajado nas principais questões que afetam o gênero. Apenas 34% dizem apoiar o feminismo, movimento que tem rejeição de 44%, enquanto outros 23% não quiseram opinar sobre o tema.

"A pesquisa escancara o óbvio (nenhuma novidade para as mulheres) com dados inéditos: o brasileiro (médio) é machista", disse Mauricio Moura, presidente do Instituto Ideia, para um artigo da GQ Brasil.

