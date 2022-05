Fortaleza está entre as capitais onde a Uber testa novo chamado do aplicativo

A Uber anunciou o lançamento de um novo recurso em seu aplicativo, onde o usuário poderá pedir uma viagem para outra pessoa. O anúncio da nova ferramenta foi feito nessa segunda-feira, 9. Chamado de "Viagem para Convidados", esse recurso vai permitir que o usuário insira o nome e telefone do seu convidado ao solicitar uma viagem para um terceiro. Por enquanto, o chamado está em fase de testes. Segundo a empresa, o projeto está sendo testado em sete cidades: nas capitais Fortaleza, Natal, São Luís, Recife; e em Santos, São José dos Campos e Sorocaba, municípios de São Paulo.

Após a ferramenta ser acionada pelo usuário, o nome do convidado será informado ao motorista parceiro. Já o convidado receberá no próprio celular todas as informações necessárias para embarcar na viagem (nome do motorista, cor, modelo, marca e placa do veículo). As viagens solicitadas dessa forma podem ser tanto pagas em dinheiro pelo convidado, quanto em cartão pelo titular da conta que realiza a solicitação.

De acordo com a gerente de Operações para Segurança da Uber, Araceli Almeida, o recurso foi pensado pois muitas pessoas hoje pedem viagens para amigos e familiares. "Pode ser que a pessoa esteja sem bateria ou sem celular naquele momento, que não tenha o aplicativo instalado ou que não tenha familiaridade com essa tecnologia, entre muitas outras razões", explica a gerente.

"Queremos que o usuário informe isso dentro do app, tanto para que seu convidado possa receber em outro dispositivo as informações de que precisa para embarcar, se for o caso, quanto para que o motorista tenha tranquilidade que a viagem será realizada por quem ele viu no cartão de ofertas ao aceitar a viagem", completa Araceli.

Para os motoristas parceiros, será possível ver o nome de quem efetivamente realizará a viagem no cartão de ofertas. Depois de aceitar a viagem e abrir a tela com detalhes do usuário, o recurso também mostrará que se trata de uma viagem pedida para um convidado, tornando a origem da solicitação ainda mais transparente.

Segundo a Uber, a escolha das sete cidades, incluindo Fortaleza, se deu porque elas possuem características diferentes entre si e são representativas do perfil de uso do aplicativo. A empresa ainda informou que o projeto piloto não tem tempo de duração preestabelecido. Ele seguirá até a Uber ter elementos suficientes para avaliar o recurso.



