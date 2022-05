Uber sofre perda no 1º trimestre apesar de recuperação do número de corridas

As ações da Uber despencaram nesta quarta-feira (4), depois que a empresa divulgou que sofreu uma grande perda no primeiro trimestre de 2022, apesar de uma recuperação em seu serviço de viagens compartilhadas.

A receita trimestral na unidade de viagens da Uber quase triplicou em relação ao mesmo período do ano passado, para US$ 2,5 bilhões, superando o total alcançado por seu serviço de delivery de comida pela primeira vez desde que este setor atingiu seu auge durante a pandemia de covid-19.

Apesar de a receita geral ter mais do que dobrado em comparação com o mesmo período do ano passado, a Uber registrou um prejuízo líquido de 5,9 bilhões de dólares.

Essa perda se deve quase inteiramente à reavaliação de suas participações na Grab e Didi na Ásia, bem como na empresa de tecnologia autônoma Aurora nos Estados Unidos, segundo o relatório de resultados.

