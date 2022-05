Mulher morre após panela de pressão explodir no DF

Uma mulher morreu em Ceilândia, no Distrito Federal, nesse domingo, 8, após uma panela de pressão explodir. A vítima, identificada como Jade do Carmo Paz Gabriel, de 34 anos, era cozinheira e estava no ambiente de trabalho no momento do acidente.

Jade trabalhava em um estabelecimento conhecido como Restaurante Tavares, localizado na QNM 18, na região de Ceilândia. A panela de pressão que utilizava era de “porte industrial”, de acordo com o Corpo de Bombeiros, e explodiu durante o cozimento, sem causar incêndio. As informações são do G1.

Jade foi encontrada inconsciente, já em processo de parada cardiorrespiratória. Os Bombeiros tentaram reanimá-la por cerca de uma hora, mas sem sucesso. Sua morte foi declarada no local por um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Inicialmente, havia sido informado que outras duas pessoas também estavam feridas no local; após apuração, os militares explicaram que as duas não sofreram ferimentos, mas sim um “forte abalo emocional”.

O Corpo de Bombeiros não tem conhecimento de como ocorreu o acidente. No momento da explosão, havia 35 funcionários no restaurante. Os responsáveis pelo local informaram que a panela de pressão industrial tinha capacidade de 10 litros, e estava cozinhando feijão.

No momento da explosão, três funcionárias estavam perto da panela. A cozinha do estabelecimento, que fica no subsolo, foi interditada pela Polícia Civil. Os donos do restaurante Tavares se pronunciaram nas redes sociais, declarando luto pela morte de Jade.











