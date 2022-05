Adolescente de 15 anos morre após caminhonete capotar durante racha em Goiânia

O motorista do veículo fugiu do hospital para onde foi socorrido, sem realizar exames. Uma BMW também disputava o racha, mas o motorista responsável também não foi encontrado

Uma adolescente de 15 anos, identificada como Marcella Sonia Gomes do Amaral, morreu após a caminhonete em que ela estava capotar durante um racha. O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 7, em Goiânia, após um grupo sair de uma boate, onde estava bebendo. As informações são do portal G1.

Marcella foi arremessada do veículo e o corpo caiu cerca de 20 metros antes de onde o veículo parou. Conforme informações da delegada Adriana Fernandes, em entrevista ao G1, o motorista da caminhonete fugiu. Ele chegou a ir ao hospital, mas não realizou os exames e saiu com um motoboy para um local incerto, segundo a delegada.

Sobre o assunto Covid-19: Brasil tem 14.622 casos e 35 mortes em 24 horas

Cortejo do Pau da Bandeira volta a acontecer em Barbalha após dois anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um outro carro, uma BMW com dois ocupantes que também participava do racha, não foi encontrado no local quando a polícia chegou. A delegada chegou a ir ao condomínio onde o motorista mora, mas ele não estava em casa. Caso fosse encontrado, seria autuado em flagrante pelo racha, conforme explica Adriana.

Tags