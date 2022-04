Acompanhado do cachorro, brasileiro percorre as Américas e chega a Nova York em fusca

Aos 29 anos, Jesse já percorreu 17 países das três Américas, totalizando 75 mil quilômetros ao longo de 17 países. Ele viaja em seu Fusca 1978, chamado Dodongo, com seu cão da raça golden retriever, Shurastey

São muitos os perfis nas redes sociais de viajantes que percorrem o mundo. Poucos, entretanto, são aqueles que atravessam países em um Fusca. Jesse Koz, de Santa Catarina, saiu do sul do Brasil em 2017 e agora, 75 mil quilômetros depois, chega a Nova York após percorrer 17 países por toda a América.

Em seu perfil no Instagram, o catarinense de Balneário Camboriú já soma mais de 363 mil seguidores, além de quase 92 mil inscritos em seu canal de viagens no YouTube. Aos 29 anos, Jesse já fez check-in em 17 países das três Américas, totalizando 75 mil quilômetros ao longo das nações visitadas. O trajeto é equivalente a duas viagens, de ida e volta, de Brasília a Tóquio, no Japão.

Sobre o assunto Na Argentina, presidente do Chile pede unidade latino-americana

Ouro Preto ganha Museu Boulieu com acervo do barroco internacional

Blinken impulsiona política migratória dos EUA com viagem ao Panamá

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jesse viaja em seu Volkswagen Fusca de 1978, chamado Dodongo, com seu cão da raça golden retriever, Shurastey - que tem esse nome em homenagem à música “Should I Stay or Should I Go”, da banda de punk rock The Clash.





Viagem com o melhor amigo

O projeto “Shurastey or Shuraigow?” foi iniciado em 2017, em Santa Catarina. Em entrevista ao O POVO, Jesse fala que, antes da viagem, era vendedor num shopping local. À época, já tinha o Dodongo, seu Fusca, e o Shurastey. Cansado da rotina, decidiu largar o emprego e trancar a faculdade de Educação Física. Ele vendeu seus móveis, videogame e moto. Com R$ 10 mil, resolveu viajar pela América Latina, começando pelo Uruguai.

Jesse fala que a viagem segue ainda sem muito planejamento, pois isso a torna mais espontânea. "Eu deixo as coisas acontecendo, vou mudando de ideia, meus planos vão mudando. Eu vou me adaptando conforme a viagem vai seguindo. É como a vida: você não planeja uma vida inteira", reflete.

Durante a viagem, Shurastey não teve muitos problemas de saúde. E Jesse fala da importância de viajar acompanhado do tutorado. "Os momentos que a gente passa juntos, todos eles muito legais. Se não fosse a carinha dele, eu não teria conseguido fazer esse rolê. Viajar sozinho é muito duro, mas com ele do meu lado, a viagem sempre se torna mais fácil e mais alegre".

Para custear as viagens, desde 2018 Jesse vende diversos produtos em sua loja online. Os produtos vão de acessórios para cães a cadernos personalizados. Além disso, faz diversas ações publicitárias nas redes sociais. Para baratear as finanças, os viajantes não dormem em hotéis, e sim numa barraca de camping.

No momento da produção desta matéria, Jesse e Dodongo atravessam a Rota 66, rodovia famosa pelos filmes que corta o interior dos Estados Unidos. O objetivo é chegar ao Alasca, território estadunidense no extremo sudoeste da América do Norte.

Tags