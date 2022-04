Amigos de infância raspam a cabeça para apoiar colega com diagnóstico de câncer raro

"Quem tem um amigo, tem tudo." Esse dito popular faz muito sentido na vida de Túlio Rodrigues, assistente administrativo, de 21 anos. Ele viu seus 16 amigos de infância rasparem a cabeça como uma forma de apoiá-lo após descobrir que estava com um sarcoma, um câncer raro. O momento foi postado por Túlio no TikTok e já acumula mais de 4,9 milhões de visualizações.

O jovem, que mora em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, contou em entrevista ao O POVO que o processo de descoberta do câncer raro o mudou para sempre. Ele relata que passou por dois especialistas para chegar ao diagnóstico.

Em outubro de 2021, ele notou um caroço semelhante a uma espinha em seu rosto. O diagnóstico definitivo veio em novembro, após algumas consultas médicas.

“Fui ao primeiro médico que me tranquilizou, pois a suspeita inicial era de um cisto que poderia ser removido facilmente, passei por uma cirurgia pequena, mas a situação do caroço piorou gravemente”. Túlio Rafael ainda conta que o primeiro exame para analisar o caroço da sua pele foi inconclusivo.

Após passar por uma cirurgia sem sucesso, ele revela ter se sentido frustrado com a positividade do primeiro médico sobre o seu caso. “Eu reagi mal, um médico afirmar que posso ficar tranquilo, mas então ser encaminhado para outro especialista e descobrir que tenho um câncer raro, é complicado”.

Com o diagnóstico correto em mãos, Túlio decidiu postar um vídeo raspando a cabeça em suas redes sociais depois de iniciar o processo de quimioterapia.

No dia seguinte, ele foi surpreendido ao ver que seus amigos de infância também haviam raspado a cabeça. O jovem conta que não esperava a iniciativa dos colegas e que ficou comovido quando viu todos carecas.





“Naquele dia, a gente se divertiu demais, brincamos, pedimos pizza e ficamos questionando quem tinha ficado mais engraçado sem cabelo”, brinca Túlio.

O momento foi publicado no aplicativo TikTok e em algumas horas já acumulava 400 mil visualizações. Túlio disse ter ficado assustado com a repercussão que o vídeo estava alcançando com apenas horas da postagem. “A gente sempre foi bem forte, desde crianças. Essa atitude deles fez com eu valorizasse ainda mais nossa amizade”.

Ele assume que está cada vez mais forte com o apoio que vem recebendo nas redes socias, mas que ainda está aprendendo a lidar com o novo público. “Eu estou pegando o jeito ainda, vou ficar postando minha rotina, que é o que tão pedindo para eu fazer”.

Túlio finaliza comentando que está contente com a recepção das pessoas com o seu caso e otimista com o tratamento. Ele está adotando hábitos mais saudáveis e segue confiante da sua recuperação.

