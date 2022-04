Casal é visto fazendo sexo em avenida no litoral de São Paulo e quase é agredido por moradores

A cena chocou as pessoas que passavam pela via, e os dois escaparam por pouco de um linchamento

No feriado desta quinta-feira, 21, um casal foi flagrado em Santos, no litoral de São Paulo, fazendo sexo em uma das avenidas da cidade. A cena chocou os moradores e pessoas que passavam pela via. Os dois escaparam por pouco de serem linchados por quem estava no local.

O momento foi flagrado por quem que passava pela via e indignou os moradores. Em relato ao G1, um homem de 36 anos, que é motorista de aplicativo e preferiu não se identificar, conta que a situação aconteceu durante o período manhã, na Avenida Senador Pinheiro Machado.

Sobre o assunto Atriz de "Euphoria" diz que religião influenciou interesse por pornografia

Madrid inaugura clube exclusivo para homens se masturbarem entre amigos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Algumas pessoas que estavam esperando o ônibus no ponto começaram a xingar o casal. Eles até estavam tentando ser discretos, mas dava para perceber que estavam praticando o ato sexual", disse o motorista.

Os dois saíram do local ao perceberem que poderiam ser agredidos. Em nota, a Prefeitura de Santos declarou que a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar não foram acionadas sobre a ocorrência.



Tags