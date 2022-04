Homem sobrevive a 1,5 mil ferroadas de abelhas, mas fratura os dois pés ao tentar fugir

Joel Marcos foi surpreendido por colmeia enquanto trabalhava em um reparo no telhado de uma casa na zona oeste do Rio de Janeiro

O pedreiro Joel Marcos foi atacado por abelhas na zona oeste do Rio de Janeiro. O homem sobreviveu a 1,5 mil ferroadas, de acordo com os médicos. Ele foi levado ao hospital e precisou passar por cirurgia no pé direito após fratura, quando tentava fugir dos animais.

O caso foi divulgado no último domingo, 10, pelo Fantástico. Joel revelou em entrevista ao G1 que ficará seis semanas com o pé imobilizado. "Ontem eu senti muita dor, não só por conta das picadas. Eu fraturei os dois pés na queda do telhado. Depois que as abelhas vieram, eu pensei que lá no telhado não fosse conseguir ajuda. Eu decidi pular e na queda pulei com os dois pés no chão. Fraturei os dois pés. Um precisou de cirurgia e vou ficar seis semanas sem colocar o pé no chão. O outro eu vou colocar gesso amanhã", contou.

Joel relatou que se recupera bem, porém, segue com dor devido às fraturas e às toxinas liberadas pelas abelhas. Ele ainda está internado e deve continuar o tratamento no hospital durante esta semana. O pedreiro contou que o ataque aconteceu enquanto fazia um reparo no telhado de uma casa. Segundo moradores, a investida durou cerca de 40 minutos. O homem foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros.

Vale lembrar que eliminar colmeias é crime ambiental. Caso os animais silvestres ataquem pessoas na rua é necessário ligar para os bombeiros.



