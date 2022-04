Mulher compra dois bombons após resgatar R$ 0,36 de "dinheiro esquecido": "Eu dei risada"

Ana Paula Schittini é uma enfermeira de Curitiba que criou altas expectativas para receber dinheiro em uma conta esquecida no Banco Central. Ao lembrar de uma poupança criada na infância imaginou que iria sacar uma boa quantia. Contudo, ela encontrou apenas R$ 0,36, e revoltada com a situação, resolveu gastar todo o valor em bombons.

A enfermeira é um dos 13,8 milhões de brasileiros com "dinheiro esquecido" nos bancos, que têm no máximo R$ 1 a receber. De acordo com o Banco Central, outros 8,7 milhões têm entre R$ 1,01 e R$ 10 para resgatar. Em entrevista à rede de televisão, RPC, a mulher contou que realmente pensava que existiria uma quantia maior.’ "Pensei que teria R$ 100, R$ 150, me iludi” disse ela aos risos.

Em março, a aposentada Antônia Campos, de 83 anos, também achou que tinha um valor considerável a receber, porém, após os filhos consultarem o sistema aberto pelo Banco Central, contataram que ela só tinha R$ 2,82.





À reportagem, ela conta que fez questão de resgatar o dinheiro mesmo ele sendo pouco, porque era dela. Comparando com a rotina do dia a dia, ela ressalta que sem essa quantia ela não consegue pegar um ônibus ou terminar de fazer as compras do mercado.

