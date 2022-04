Cabeleireiro oferece corte de cabelo a moradores em situação de rua: "Obrigação de todo ser humano"

O cabeleireiro Leandro Matias, de 37 anos, realiza trabalhos sociais que buscam elevar a autoestima e bem estar para moradores em situação de rua. Por meio do projeto social que ele desenvolve em seu salão, que fica na cidade de Votorantim, no estado de São Paulo, o profissional corta gratuitamente o cabelo de pessoas em condição de vulnerabilidade social. O homem descreve sua atitude como uma ação obrigatória "de todo ser humano" e compartilha as histórias em sua rede social para que mais gente possa ajudar.

Leandro atua na área desde os 14 anos de idade. Em entrevista ao O POVO, ele revelou que um dos seus propósitos é reintegrar essas pessoas à sociedade. “Têm uns 3 anos que trago o pessoal pro meu salão. Eles tomam banho, se alimentam e a partir daí mudo o visual e divulgo a história de vida nas redes sociais para que mais pessoas possam ajudá-los”, afirmou.

Dono do salão 'Le.com', ele ressalta que nem sempre consegue alcançar o número de pessoas que gostaria, pois acaba fazendo o trabalho sozinho, já que tem pouco apoio financeiro de terceiros para impulsionar sua ação. Além do corte de cabelo, Leandro também auxilia famílias carentes com doações de cestas básicas - com alimentos recebidos por meio de doações - e roupas aos necessitados.

“Vejo como uma obrigação do ser humano ajudar o próximo, e ajudar a mudar a história das pessoas é algo que marca nossa vida."

Nova chance, novo recomeço

Leandro havia acabado de cortar cabelo de Fernando, de 30 anos, quando concedeu entrevista ao O POVO. Segundo ele, o morador em situação de rua tomou seu primeiro banho depois de quase dois meses. O homem saiu de casa por conta do vício em bebidas alcóolicas e passou a dormir pelas ruas de Votorantim. Desde então, a família tenta trazê-lo de volta, porém ainda não obteve sucesso.

Depois da repaginada do visual, banho tomado e novas roupas, Leandro acredita que Fernando teve um renascimento e está pronto para novas perspectivas. Essa é apenas uma das histórias de vida que o cabelereiro teve contato. Ele compartilha as histórias das pessoas que ajuda em sua rede social.

Além de mostrar o antes e depois de cada um, como é o caso de Bruno, que é técnico de iluminação computadorizada, mas vive nas ruas de Votorantim. Graças a repaginada no visual de Bruno, Leandro acredita que agora o homem renovou as esperanças de que sua vida tenha novos rumos.







