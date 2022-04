Mãe se emociona ao descobrir que filha passou em 1º lugar no vestibular: "Conseguimos"

Um vídeo simples e com uma emoção tão genuína de uma mãe viralizou nas redes nos últimos dias. Maria Aparecida Ramos, de 59 anos, se emocionou ao descobrir que a filha, Maria Lívia, de 17 anos, passou em 1º lugar na Unb (Universidade de Brasília) para o curso de engenharia ambiental. O resultado saiu nesta quarta-feira, 30 , e a forma como a mãe reage a notícia foi o que encantou a todos na internet.

Maria Lívia e o irmão, Luiz Mateus, tiveram a ideia de gravar a reação da mãe, que é professora de educação infantil, ao chegar do trabalho. O vídeo publicado no Twitter de Mateus mostra o momento em que ela percebe que estava sendo filmada, notando os sorrisos nos rostos dos filhos: "Tão com um sorriso no rosto" e, em seguida, os filhos dão a notícia. Maria Aparecida pareceu não entender direito e ainda perguntou, mais uma vez, se era verdade. Os filhos explicaram de novo, até que a mãe se convenceu. Misturando riso e choro, a mãe abraçou a filha emocionada e finalizou dizendo “conseguimos, cara” .

Maria Lívia fez o ensino fundamental em escolas públicas e aos 11 anos participou da sua primeira Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP) e ganhou medalha de prata. Nos dois anos seguintes, também ficou em segundo lugar na competição.

A estudante, que mora em Brasília, é filha de um servidor público, de 71 anos, e de uma professora de educação infantil, de 59. Ela e seu irmão, que faz ciência política também na UnB, são os primeiros da família a frequentar uma universidade pública, o que é um orgulho para todos, já que os pais não tiveram as mesmas oportunidades.

Agora, ela sonha em fazer intercâmbio. E espera que outras pessoas tenham o mesmo acesso que ela teve. "Se a educação recebesse mais investimento, muita gente teria histórias parecidas com a minha. Espero que muitas Marias Lívias apareçam", disse em entrevista ao UOL.

