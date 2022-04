Rodrigo Mussi será extubado, mas o processo será gradual e lento

A assessoria do ex-BBB e influencer Rodrigo Mussi lançou nota informando sobre a estabilidade do quadro de saúde do ator, às 14 horas deste sábado, 2. Ele segue em recuperação e deverá ser extubado.

Na publicação, é destacada a lentidão do processo de extubação e que a família tem fé na recuperação de Mussi. As próximas horas de observação do estado de saúde do paciente são essenciais.

Na postagem, milhares de pessoas mandaram mensagens de apoio ao ator, desejando forças e melhoras para que ele se recupere após ter sofrido grave acidente de carro.

Na noite desta sexta-feira, 1, o ator foi submetido a procedimentos cirúrgicos e precisou ser encaminhado a unidade de terapia intensiva (UTI) para ter quadro clínico monitorado.



