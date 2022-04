Ex-BBB Rodrigo Mussi segue "estável", informa irmão

O advogado Diogo Mussi atualizou, na noite dessa sexta-feira, 1, o estado de saúde de seu irmão, o empresário e ex-bbb Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro na madrugada da última quinta-feira, 31. De acordo com Diogo, o quadro de Rodrigo é considerável estável e as próximas horas serão fundamentais.

"Após reunião com excelentes médicos do HC, fomos informados de que o Rod está estável e que as próximas horas são importantes para sua melhora. O próximo boletim médico será apenas amanhã à tarde! Obrigado pelas orações, vamos continuar! ", escreveu Diogo em uma rede social.

Em outra postagem, Diogo escreveu: "Muito obrigado por tudo! O Rod vai se recuperar!".

No meio da manhã deste sábado, 2, Diogo voltou a usar as redes sociais para informar sobre a saúde do irmão. Segundo ele, um novo boletim médico deverá ser divulgado no final da tarde deste sábado, 2. " Ele vai melhorar, tenho certeza! Acreditem !”, postou.

Rodrigo Mussi, que participou da edição deste ano do Big Brother Brasil, sofreu o acidente de carro quando voltava com amigos do estádio do Morumbi, onde havia ido assistir à partida entre São Paulo e Palmeiras. O veículo que ele estava, acionado por aplicativo de transporte, bateu na carroceria de um caminhão. Rodrigo estava no banco de trás e não estava usando cinto de segurança. Ele foi lançado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo. O hematoma na cabeça precisou ser drenado por cirurgia, realizada ainda na quinta-feira.

Em entrevista à TV Globo, o motorista do automóvel admitiu ter cochilado enquanto dirigia. O outro passageiro do carro, amigo de Rodrigo, e o motorista, nada sofreram.

Após o acidente, Rodrigo foi levado para o Hospital das Clínicas em São Paulo, onde segue internado. Na manhã dessa sexta-feira, 1, Diogo havia informado que seu irmão deu entrada no hospital sem documentos pessoais, o que dificultou a obtenção de informações por parte da família. No entanto, ele não soube dizer se Rodrigo saiu de casa portando documentos ou se estes desapareceram durante os primeiros atendimentos após o acidente.