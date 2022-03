Felipe Neto diz que irá ajudar artistas que forem multados pelo TSE no Lollapalooza

Felipe Neto manifestou apoio a quem decidir seguir se manifestando contra o governo Bolsonaro após o Tribunal atender a pedido do partido do presidente de multar atos políticos no festival de música

Felipe Neto afirmou por meio de suas redes sociais que irá ajudar os artistas que eventualmente forem multados por violar decisão autocrática do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de multar em R$ 50 mil aqueles que propagarem atos políticos durante apresentação no Lollapalooza. O youtuber também afirmou que os advogados do grupo 'Cala Boca Já Morreu', estarão à disposição para contribuir na defesa de quem precisar.

"Artistas no Lolla, Muitos não podem lidar com perseguição do governo. Caso sejam perseguidos por se posicionarem, nosso movimento Cala Boca Já Morreu se dispõe a ajudá-los com a defesa. Se alguém for condenado e precisar, eu ajudo a pagar essa multa ilegal", escreveu o youtuber.

Sobre o assunto Partido de Bolsonaro vai ao TSE contra Lollapalooza após Pabllo Vittar exibir bandeira de Lula

TSE acata pedido do PL e veda manifestação política no Lollapalooza

Bolsonaro diz que às vezes 'embrulha estômago' para cumprir lei

O TSE atendeu a pedido do Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro, para proibir manifestações políticas em apresentações do festival musical Lollapalooza, que está acontecendo entre os dias 25 a 27 de março em São Paulo.

O partido resolveu acionar o tribunal eleitoral após a cantora Pabllo Vittar declarar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a apresentação que aconteceu na sexta, 25, a cantora pediu gritos de "Fora, Bolsonaro" para o público. Além disso, a drag queen pegou de um dos fãs uma bandeira com a imagem de Lula e mostrou ao público.



Logo, ficou proibida "a realização ou manifestação de propaganda eleitoral ostensiva e extemporânea em favor de qualquer candidato ou partido", sob pena de R$ 50.000 se a decisão for descumprida. Além da cantora, outros músicos mostraram insatisfação com o governo do Presidente Jair Bolsonaro como Anitta e a banda Fresno, que exibiu dizeres de "Fora, Bolsonaro" no telão após a decisão do TSE.



