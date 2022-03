Vídeo mostra professora xingando criança em escola: "Chata, insuportável"

Um vídeo que mostra uma professora xingando uma criança aluna da escola municipal Prefeito Antônio Osvaldo de Luca, em Barra Bonita, no interior de São Paulo, tem circulado nas redes sociais. As imagens foram compartilhadas pelo pai da criança na segunda-feira, 7.



Na gravação, aparentemente feita pela própria professora, é possível ouvir a mulher agredindo verbalmente a criança, que não teve a idade revelada. “Você é uma menina chata”, fala a professora. “Você é insuportável”, completa, após a menina ter quebrado prendedores em uma dinâmica durante a aula.

Em publicação no Facebook, o pai escreveu pedindo que providências sejam tomadas.

"Não me conformo que ainda existem pessoas formadas e capacitadas para serem professoras e tratam assim crianças inocentes que não podem nem se defender. Isso aconteceu hoje com a minha filha e eu quero que os responsáveis tomem providências para que não venha a acontecer de novo com outras crianças", publicou.

A prefeitura de Barra Bonita afirmou que um processo administrativo disciplinar foi aberto para apurar a denúncia.

“Foi determinada a abertura de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta da servidora. E as providencias cabíveis serão tomadas. Tudo está em processo, o RH deve informar a servidora ainda hoje. Os pais da aluna serão chamados para prestar esclarecimentos”, informou a gestão municipal em nota.

