Jovem em situação de rua ganha festa de aniversário no Rio de Janeiro

Um jovem em situação de rua ganhou uma festa de aniversário de moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro na última terça-feira, 1º. Eduardo, cujo sobrenome não foi divulgado, viveu em um abrigo de acolhimento desde os 14 anos, quando perdeu seu pai, mas não foi adotado até completar 18 anos, ficando em situação de vulnerabilidade.



Samira Ferreira, moradora que divulgou as imagens do aniversário e iniciou mobilização para ajudar o homem, disse que Eduardo é muito querido por onde passa e tem o sonho de sair da rua, com um trabalho e uma condição de vida melhor. Ela iniciou uma ‘vaquinha’ com meta de R$ 100 mil para proporcionar um ano de estrutura básica para Eduardo, com casa, comida, lazer e assistência psicológica. Em entrevista ao G1, Samira disse que se mudou há um ano para a região e desde então sempre o via na rua. “É um amigo como outros, mas vive na rua”, afirmou.

Conforme a moradora, empregadores que se solidarizarem com a história e quiserem ajudar com ofertas de trabalho também são bem-vindos. “Ele já deixou claro inúmeras vezes sua vontade de trabalhar para conseguir se estruturar e dar suporte para sua família”, lembra. No total, R$ 8,3 mil já foram arrecadados com a contribuição de 297 apoiadores.

Como doar

É possível ajudar na campanha de arrecadação por meio da plataforma online Vakinha, clicando neste link.



