Brasileiro preso na Tailândia envia áudio para amigos: "não vou sair dessa"

O paranaense Jordi Vilsinski Beffa, de 23 anos, é um dos brasileiros preso por tráfico de drogas juntamente com outras duas pessoas no aeroporto de Bangkok, na Tailândia. Ele relatou o ocorrido aos amigos por meio de áudios e texto enviado em um aplicativo de mensagem. Na conversa, Jordi pede para que seus amigos cuidem de sua família. "Qualquer coisa, cuida dos meus aí. Tá bom. Obrigado, irmão. Abraço. Não vou sair dessa", disse.

Hoje, 23, o advogado da família de Jordi, Petrônio Cardoso, disse que os parentes do jovem não foram informados sobre a viagem internacional. Segundo eles, o paranaense avisou no dia 11 de fevereiro, que faria uma viagem, no entanto, com destino ao Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Surpresos com o caso, seus familiares ainda afirmaram desconhecer os outros dois presos.

Ainda de acordo com o advogado da família, o rapaz trabalhava com carteira assinada como operador de máquinas em uma fábrica de roupas e máscaras há três anos. Ele pediu demissão do local três dias antes da viagem. Jordi também terminou um namoro na semana em que viajou para a Tailândia.

De acordo com as autoridades tailandesas, o trio foi preso em flagrante portando 15,5 quilos de cocaína. Devido a quantidade da substância ilícita, os brasileiros podem ser condenados a pena de morte na Tailândia, já que no país, essa é uma das punições ao tráfico de drogas. Diante a possibilidade da sentença, os três presos pedem para que o caso seja julgado no Brasil.

Aniversário na prisão

Jordi completa 24 anos nesta quinta-feira, 24 de fevereiro. No entanto, devido as circunstâncias, o paranaense passará a data comemorativa na prisão tailandesa. Por meio de um e-mail enviado pela embaixada brasileira na Tailândia, a família de Jordi foi comunicada que ele está detido no presídio de Samut Prakan, em condições adequadas.

Em um trecho da mensagem, a embaixada informa que Jordi ainda não passou por uma audiência na justiça. E que, em breve, os presos poderão falar com seus familiares por meio de um aplicativo. Os horários de contato serão informados pela polícia local.



Em entrevista à RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná, o advogado disse que busca alcançar uma pena mínima para o jovem, com uma condenação aproximada de 5 anos. Porém, de acordo com a defesa, só será possível trazê-lo para o Brasil após o caso ser julgado na Tailândia, o que deve ocorrer em até dois anos, devido a processos represados causados pela pandemia.

Relembre o caso

Três brasileiros foram presos em flagrante na última segunda-feira, 14 fevereiro, em um aeroporto na Tailândia. Acomodados em voos diferentes, o trio partiu de de Curitiba (PR) levando as drogas distribuídas em malas.

Mary Hellen e um homem de 27 anos, que não teve a identidade revelada, foram os primeiros a desembarcar na Tailândia, no entanto, foram detidos durante a inspeção do raio-X, após a equipe do aeroporto desconfiar de alguns itens presentes dentro das malas. Ao examinarem a bagagem, foram encontrados 9 quilos de cocaína.

Horas depois, Jordi desembarcou no aeroporto tailandês e também foi preso. Os agentes encontraram 6,5 quilos de cocaína escondidos em suas duas bagagens.

