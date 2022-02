Petrópolis: como ajudar as vítimas da tragédia na cidade do RJ?

Em solidariedade à população de Petrópolis, cidade do Rio de Janeiro (RJ) onde um temporal devastador causou desabamentos, alagamentos e o soterramento de habitantes, a prefeitura da capital fluminense e associações de diferentes setores estão mobilizados em campanhas de arrecadação para ajudar as centenas de desabrigados. As doações variam desde itens básicos - como alimentos, produtos de higiene e água - até a transferência em dinheiro.

Nesta sexta, 18, o número de mortos pelas chuvas torrenciais chegou a 129. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), 57 corpos foram identificados. Destes, 30 foram liberados para sepultamento. Veja abaixo como ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

Como ajudar Petrópolis: pontos físicos de coleta de doações

Associações de diferentes setores estão mobilizados na arrecadação de donativos para as vítimas das chuvas em Petrópolis. Veja abaixo pontos de coleta:

Estádio Nilton Santos

O clube de futebol Botafogo está disponibilizando o estádio Nilton Santos para o recebimento de doações. Os donativos podem ser entregues na rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, no portão Norte 2.

Estádio São Januário e a sede Náutica da Lagoa

O clube de futebol Vasco da Gama também está disponibilizando o estádio São Januário e a sede Náutica da Lagoa para o recebimento de doações. Os donativos podem ser entregues na rua General Almério de Moura, 13 - Vasco da Gama, e rua General Tasso Fragoso, 65 - Lagoa.

Clube de Regatas do Flamengo

O clube de futebol Flamengo está recebendo doações na sede social do Clube de Regatas do Flamengo. Os insumos podem ser entregues na Avenida Borges de Medeiros, 997, Entrada da Lagoa. Ou no Maracanãzinho, na rua Prof. Eurico Rabêlo, no portão 6.

Bairro Laranjeiras

O clube Fluminense também abriu as portas de sua sede para o recebimento de doações. Os donativos podem ser entregues na rua Álvaro Chaves, 41 - Laranjeiras. Ainda no mesmo bairro, a instituição beneficente Rio Solidário está arrecadando insumos. Os itens podem ser entregues na travessa Euclides de Matos, 17 - Laranjeiras.

Cruz Vermelha São Paulo

A Cruz Vermelha São Paulo está recebendo doações na sede da organização na cidade. Os produtos podem ser entregues na Avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis. O ponto de coleta está aberto 24 horas por dia, durante toda a semana.

ONG Ação da Cidadania

A ONG Ação da Cidadania está recebendo doações em seu galpão. Os donativos podem ser entregues na rua da Gamboa, 246, Gamboa.

Biblioteca Parque Estadual

A biblioteca pública do Rio de Janeiro também está servindo como polo de arrecadação. As doações podem ser entregues no espaço localizado na Avenida Presidente Vargas, 1261, Centro.

Como ajudar Petrópolis: shoppings com pontos de coleta de doações

Alguns shoppings do Rio de Janeiro estão disponibilizando locais para o recebimento de insumos. Veja abaixo quais e seus endereços:

Bangu Shopping: Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro Shopping Boulevard: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro

Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro Carioca Shopping: Avenida Vicente de Carvalho, 909 - Vila da Penha, Rio de Janeiro

Avenida Vicente de Carvalho, 909 - Vila da Penha, Rio de Janeiro Madureira Shopping: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro

Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro Caxias Shopping: Rod. Washington Luíz, 2895 - Parque Duque, Duque de Caxias, Rio de Janeiro

Rod. Washington Luíz, 2895 - Parque Duque, Duque de Caxias, Rio de Janeiro Botafogo Praia Shopping: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro São Gonçalo Shopping: Rod. Niterói - Manilha, 100 - Boa Vista, São Gonçalo, Rio de Janeiro

Rod. Niterói - Manilha, 100 - Boa Vista, São Gonçalo, Rio de Janeiro Shopping Nova Iguaçu: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro

Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Shopping Tijuca: Avenida Maracanã, 987 - Tijuca, Rio de Janeiro

Avenida Maracanã, 987 - Tijuca, Rio de Janeiro Shopping Nova América: Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 126 - Del Castilho, Rio de Janeiro

Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 126 - Del Castilho, Rio de Janeiro Shopping Leblon: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - Leblon, Rio de Janeiro

Como ajudar Petrópolis: doação em dinheiro

A prefeitura e o Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) de Petrópolis anunciaram a criação de contas bancárias para recebimento de doações. O valor arrecadado será convertido em roupas, cestas básicas, materiais de higiene pessoal, água potável e outros itens de necessidade. Veja abaixo dados das contas oficiais:



Conta da prefeitura de Petrópolis:

Banco do Brasil

Agência: 0080



Conta: 96011-X



Também é possível fazer doações por meio de chave Pix:

CNPJ: 29.138.344/0001-43



Conta do CDDH:

Banco do Brasil

Agência: 2885-1

Conta: 127599-2

Também é possível fazer doações por meio de chave Pix:

CNPJ: 27.219.757/0001-27

Doações online via Pix recebidas por ONGs:

ONG SOS serra:

Telefone: (24) 99303-8885

Solidariedade Petrópolis

CNPJ- 30.836.216/0001-52

Instituto Corrente do Bem Doações

CNPJ: 36.719.388.0001-22

Voz das Comunidades

CNPJ: 21.317.767.0001-19

Ação da Cidadania

CNPJ: 00.346.076.0001-73

E-mail: sosenchentes@acaodacidadania.org.br

