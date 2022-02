Estudante de 17 anos enfrenta enxurrada para ir à escola

Guilherme Cardoso atravessa área alagada e salta cerca de arame para não perder a aula: "Meu futuro". O fato aconteceu no município de Posse, no nordeste de Goiás

A Imagem revela o momento em que o adolescente Guilherme Cardoso, de 17 anos, se apoia em um cercado de arame para atravessar uma área alagada em dia de fortes chuvas na cidade goiana de Posse, no nordeste do estado. O menino disse que não poderia perder a aula, pois era seu futuro que estaria em jogo. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira, 17, após cerca de uma hora de enxurradas na região. As informações são do portal G1.

Guilherme disse ter sentido medo de fazer o que fez; mas, naquele momento, para ele ir à aula era mais importante. “Não posso faltar, estudar é muito importante para mim. Eu fiquei com medo, a enxurrada estava muito forte, mas é o meu futuro. É estudando que a gente consegue um futuro melhor”, afirmou o estudante.

Apesar de se arriscar na chuva, Guilherme acabou perdendo a aula. O jovem, que mora na zona rural de Posse, depende de ônibus para ir ao colégio. A instituição está situada a 14 km de cada e, devido ao alagamento das rodovias, o transporte não pôde chegar à residência do menino.

Segundo Ney Alves, amigo do estudante que registrou a imagem, nessa tarde havia e que aquele local sempre foi totalmente seco. “Aqui não passa córrego nem nada. É uma área seca, mas formou um rio em poucos minutos de chuva. Nunca tinha visto uma chuva tão forte”, contou Ney.





