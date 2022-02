Moscou expulsa número 2 da embaixada dos EUA na Rússia

A Rússia "expulsou" o número dois da embaixada dos Estados Unidos em Moscou, Bart Gorman, informou o Departamento de Estado nesta quinta-feira(17), denunciando uma "escalada" na crise na Ucrânia.

"Pedimos à Rússia que acabe com as expulsões infundadas de diplomatas americanos" e "estamos estudando nossa resposta", disse um porta-voz do Departamento de Estado à AFP.

Ele acrescentou que a ação contra o diplomata "não foi provocada".

"Agora, mais do que nunca, é crucial que nossos países tenham o pessoal diplomático necessário para facilitar a comunicação entre nossos governos", disse ele.

