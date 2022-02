"Vai matar muito paciente", diz irmã de mulher que teve morte ironizada por estudante de Medicina

A família de Lenilda Silva, que teve a morte ironizada na internet por uma estudante de medicina do Centro Universitário Cesmac, em Maceió (AL), ficou surpresa após tomar conhecimento dos comentários feitos pela jovem. A paciente morreu em decorrência de um quadro de infarto e edema agudo de pulmão nessa terça-feira, 8. A irmã dela, a dona de casa Vilma Leite, lamentou a atitude da estudante: "Ela vai matar muito paciente desse jeito".

As publicações foram feitas utilizando a função de "Amigos Próximos" do Instagram, onde a estudante demonstrou indignação por ter que atender o caso de urgência de Lenilda faltando dez minutos para o seu horário de descanso, chegando a expor o nome da paciente e os procedimentos realizados. Um tempo depois, ela ironizou a morte dela: "A mulher morreu e eu não dormi". Segundo o portal do O Globo, a família da mulher vai mover uma ação contra a estudante.

Lenilda morava sozinha na zona rural de Marechal Deodoro e precisou sair de casa às pressas para dar entrada na unidade de saúde durante a madrugada. "Ela não sabia que era o plantão dela? Ela não sabia que iria trabalhar à noite? Qual é a dela? É atender a pessoa direito. Se ela, como estudante de Medicina, está fazendo isso, imagina quando for uma médica. Ela vai matar muito paciente desse jeito. Porque queira ou não a culpa também é dela", disse Vilma ao O Globo.

O caso aconteceu na Unidade Mista Dr. José Carlos Gusmão, em Maceió. As postagens da estudante circularam em grupos de WhatsApp, meio por onde coordenação do curso de Medicina do Cesmac tomou conhecimento do ocorrido.

Após isso, a estudante foi afastada do estágio na unidade hospitalar até que o caso seja averiguado e as medidas cabíveis sejam tomadas. Ela também foi desligada do quadro de estagiários de Marechal Deodoro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do município.

