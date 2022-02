Em Alagoas, estudante de medicina ironiza morte de paciente nas redes socias

Uma estudante de medicina do Centro Universitário Cesmac, em Maceió (AL), fez publicações em seu Instagram nessa terça-feira, 8, ironizando a morte de uma paciente que teria chegado ao hospital com um quadro de infarto e edema agudo de pulmão. A jovem, além de ter relatado com indignação que a mulher chegou na unidade perto do seu horário de descanso, desdenhou: "A mulher morreu e eu não dormi".

As publicações foram feitas utilizando a função de "Amigos Próximos" do Instagram, local onde a estudante também expôs o nome da paciente e os procedimentos realizados. O caso aconteceu na Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, no município de Marechal Deodoro, onde a jovem fazia estágio, segundo informações do portal do G1 Alagoas.

"Faltando dez minutos para a minha hora de dormir, chega uma mulher infartando e com edema agudo de pulmão, e agora já passou 1h30min da minha hora de dormir. Tô puta", escreveu a estudante em uma das publicações. Um tempo depois, ela completa: "A mulher morreu e eu não dormi", vindo a frase acompanhada de uma selfie com um sinal de legal.

A coordenação do curso de medicina do Cesmac tomou conhecimento do ocorrido por meio de grupos de WhatsApp. De acordo com o G1, a estudante foi afastada do estágio até que o caso seja averiguado e as medidas cabíveis sejam tomadas. O colegiado da instituição de ensino deve se reunir nesta quarta-feira, 9, para discutir o assunto, quando a jovem deve ser ouvida.

A Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro informou por meio de nota que tomou conhecimento do caso através do médico-chefe da unidade, solicitando o desligamento da acadêmica do quadro de estagiários do município, que tem convênio com a instituição de ensino particular em que a jovem estuda. Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro tomou conhecimento do caso através de informação prestada pelo médico-chefe da Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, e, imediatamente, solicitou o desligamento da acadêmica do quadro de estagiários do Município. A referida estagiária é oriunda de um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro e a unidade de ensino Cesmac (Centro de Estudos Superiores de Maceió). A Secretaria lamenta o ocorrido e reafirma seu compromisso focado na humanização e respeito ao cidadão em todas as nossas unidades de saúde.

