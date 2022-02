Em São Paulo, motorista aceita corrida para transportar lanche, mas come sanduíche

Em Santos, no litoral de São Paulo, uma jovem de 22 anos pediu um carro por aplicativo para buscar um lanche em um estabelecimento e levá-lo à sua residência. Enquanto esperava, no entanto, ela foi surpreendida quando o motorista cancelou a viagem, com o lanche que seria seu jantar a bordo. Ele desapareceu sem dar nenhuma explicação.

Surpresa com a atitude do motorista, a jovem decidiu expor o que tinha acontecido em suas redes sociais. A cliente do estabelecimento, que também trabalha como motorista de aplicativo, preferiu não se indentificar em entrevista ao G1 São Paulo para evitar represálias. Pouco depois do assunto repercutir na internet, ela soube que o motorista havia, na verdade, comido seu lanche.

Ela contou que, na semana passada, não podia sair de casa por estar cansada e com a filha de dois meses, optando por pedir um sanduíche no estabelecimento do qual já é freguês, mas que não conta com entregador próprio. Ao solocitar a corrida por aplicativo, ela explicou que o passageiro, na verdade, seria um lanche, e o motorista aceitou.

A jovem informou que o motorista, ao pegar o lanche no estabelecimento que foi entregue diretamente a ele por funcionários, cancelou a corrida logo após o carro dobrar em uma esquina próxima. Em seguida, ela entrou em contato com a central da 99, aplicativo por onde foi feita a corrida.

Pouco tempo depois, o motorista enviou uma mensagem para a jovem pelo Facebook, explicando que a corrida havia sido cancelada sozinha. Por também trabalhar no mesmo ramo, ela explicou que sabe que as corridas não são canceladas sozinhas. Mais tarde, ela foi ressarcida pelo dinheiro gasto, que foi devolvido pelo mostorista, e também apagou a publicação em que expunha o caso.

A negociação sobre a devolução do dinheiro foi feita pelo namorado da jovem. Ele chegou a questionar o destino do lanche para o motorista sobre, que explicou que ele próprio comeu o sanduíche por já estar em seu carro. O motorista ainda pontuou que a refeição estava muito boa.

A 99 enviou nota ao G1 lamentando a experiência da jovem e informando que mobilizou uma equipe que enviou orientações e informações para ela. "Estamos empenhados em atender às necessidades dos usuários e, por isso, contamos com um canal aberto que funciona 24 horas por dia, sete dias da semana: o telefone 0300 313 2421 e o menu ajuda que pode ser acessado pelo aplicativo", disse na nota.

