Comunidade congolesa e família de homem morto espancado denunciam racismo estrutural e xenofobia

Após o brutal assassinato do congolês Moise Mugenyi Kabagambe, de 24 anos, ganhar repercussão nacional, a comunidade congolesa no Brasil compartilhou uma carta de repúdio na qual pede justiça. No documento, há a denúncia de que Kabagambe foi vítima de um crime que demonstra o racismo estrutural e a xenofobia do País. A nota ainda acusa cinco pessoas, entre elas o gerente do quiosque onde o jovem trabalhava.

"Esse ato brutal não somente manifesta o racismo estrutural da sociedade brasileira, mas claramente demonstra a xenofobia dentro das suas formas contra os estrangeiros. Por isso exigimos a justiça para Moise e que os autores do crime junto ao dono do estabelecimento respondam na justiça! Combater com firmeza e vencer o racismo, a xenofobia, é uma condição para que o Brasil se torne uma nação justa e democrática", dizia a carta.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Moise foi encontrado morto na segunda-feira passada, 24, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O motivo do crime, de acordo com a família do rapaz, teria sido a cobrança de salários atrasados ao gerente do quiosque em que trabalhava como ajudante de cozinha. Por isso, foi espancado até a morte por cinco pessoas. Câmeras flagraram o espancamento e testemunhas disseram que os bandidos usavam pedaços de pau e um taco de baseball.

A mãe do jovem falou em prantos à TV Globo sobre o assassinato do filho: “Meu filho cresceu aqui, estudou aqui. Todos os amigos dele são brasileiros. Mas hoje é uma vergonha. Mataram ele. Quero só justiça. Amarraram ele junto com as pernas e mãos. A polícia chegou depois de 20 ou 40 minutos”, contou.

No sábado, 29, durante um protesto em frente ao quiosque onde o rapaz trabalhava, o primo de Moise questionou os motivos do crime: "Uma pessoa de outro país que veio para cá para ser acolhido e vocês matam ele porque pediu o salário? Porque ele falou que estão devendo?", indagou.



